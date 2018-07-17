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Челсі може підписати Головіна у найближчі 2-3 дні

18:56 376 Читать на русском
Челсі може підписати Головіна у найближчі 2-3 дні
Олександр Головін / Матч ТВ

Хавбек ЦСКА Олександр Головін близький до переходу в лондонський Челсі.

Челсі лідирує в боротьбі за півзахисника ЦСКА та збірної Росії Олександра Головіна, повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

Челсі планує трансфер Головіна після чемпіонату світу

Лондонський клуб готовий оформити трансфер футболіста у найближчі 48-72 години.

Раніше повідомлялось, що Монако зробив офіційну пропозицію щодо росіянина, але фаворитами є саме "сині".

Також була інформація про можливий перехід Головіна в туринський Ювентус.

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