Челсі може підписати Головіна у найближчі 2-3 дні

Хавбек ЦСКА Олександр Головін близький до переходу в лондонський Челсі.

Челсі лідирує в боротьбі за півзахисника ЦСКА та збірної Росії Олександра Головіна, повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

Челсі планує трансфер Головіна після чемпіонату світу

Лондонський клуб готовий оформити трансфер футболіста у найближчі 48-72 години.

Раніше повідомлялось, що Монако зробив офіційну пропозицію щодо росіянина, але фаворитами є саме "сині".

Також була інформація про можливий перехід Головіна в туринський Ювентус.