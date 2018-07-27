Монако объявило о трансфере Головина

Бывший игрок московского ЦСКА Александр Головин продолжит карьеру в чемпионате Франции.

Полузащитник ЦСКА Александр Головин перешел в Монако, сообщает официальный сайт французского клуба. Российский хавбек поставил подпись под 5-летним контрактом с монегасками, который рассчитан до июня 2023 года. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 35 миллионов евро.

ЧМ-2018: ТОП-10 игроков, которые стали открытием Мундиаля

"Я очень счастлив присоединиться к Монако. Это новый вызов, который я принимаю с большим энтузиазмом. На данный момент я с нетерпением жду встречи с тренерским штабом и новыми одноклубниками", – сказал Головин.

Монако в последний момент убедило Головина выбрать французский чемпионат. Футболист хотел перейти в Челси, поэтому отверг предложение Ювентуса, который считался главным претендентом на него.