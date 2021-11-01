Монако несподівано програв аутсайдеру Ліги 1, Марсель переміг Клермон, вражаючий камбек Бордо
Відбулись поєдинки 12-го туру чемпіонату Франції. Читайте звіт матчів на Футбол 24.
Ліга 1, 12-й тур
Анже – Ніцца – 1:2
Голи: Буфаль, 29 (пен.), Делор, 57, 90+1
Бордо – Реймс – 3:2
Голи: Адлі, 73, Бріан, 78, 90+4 (пен.) – Екітіке, 37, Локо, 63
Монпельє – Нант – 2:0
Голи: Молле, 64, Вахі, 71
Страсбур – Лор'ян – 4:0
Голи: Ажорк, 28, Діалло, 39, 45+1, Томассон, 64
Труа – Ренн – 2:2
Голи: Рамі, 38, Дінгом, 40 – Агуерд, 9, Терр'є, 81
Брест – Монако – 2:0
Голи: Муньє, 18, Онора, 79
Клермон – Марсель – 0:1
Гол: Ундер, 25
ПСЖ – Лілль – 2:1 – відео голів та огляд вольової перемоги підопічних Почеттіно
Бордо у рідних стінах зумів переламати хід гри проти Реймса. Господарям вдалось наприкінці матчу відквитати два голи, а перед фінальним свистком забили переможний м'яч.
Розчарував своїх вболівальників Монако. Брест, який розташувався у зоні вильоту чемпіонату Франції, відвантажив підопічним Ковача два м'ячі без відповіді. Монако перебуває на 10-й сходинці.
Марсель завдяки єдиному голу Ундера зумів вивезти три очки від новачка турніру Клермона. Ця перемога дозволила підопічним Сампаолі піднятись на третє місце у турнірній таблиці, обійшовши Ланс.