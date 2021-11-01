Ліга 1, 12-й тур

Анже – Ніцца – 1:2

Голи: Буфаль, 29 (пен.), Делор, 57, 90+1

Бордо – Реймс – 3:2

Голи: Адлі, 73, Бріан, 78, 90+4 (пен.) – Екітіке, 37, Локо, 63

Монпельє – Нант – 2:0

Голи: Молле, 64, Вахі, 71

Страсбур – Лор'ян – 4:0

Голи: Ажорк, 28, Діалло, 39, 45+1, Томассон, 64

Труа – Ренн – 2:2

Голи: Рамі, 38, Дінгом, 40 – Агуерд, 9, Терр'є, 81

Брест – Монако – 2:0

Голи: Муньє, 18, Онора, 79

Клермон – Марсель – 0:1

Гол: Ундер, 25

ПСЖ – Лілль – 2:1 – відео голів та огляд вольової перемоги підопічних Почеттіно

Бордо у рідних стінах зумів переламати хід гри проти Реймса. Господарям вдалось наприкінці матчу відквитати два голи, а перед фінальним свистком забили переможний м'яч.

Розчарував своїх вболівальників Монако. Брест, який розташувався у зоні вильоту чемпіонату Франції, відвантажив підопічним Ковача два м'ячі без відповіді. Монако перебуває на 10-й сходинці.

Марсель завдяки єдиному голу Ундера зумів вивезти три очки від новачка турніру Клермона. Ця перемога дозволила підопічним Сампаолі піднятись на третє місце у турнірній таблиці, обійшовши Ланс.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЛІГИ 1