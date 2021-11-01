Лига 1, 12-й тур

Анже – Ницца – 1:2

Голы: Буфаль, 29 (пен.), Делор, 57, 90+1

Бордо – Реймс – 3:2

Голы: Адли, 73, Бриан, 78, 90+4 (пен.) – Экитике, 37, Локо, 63

Монпелье – Нант – 2:0

Голы: Молле, 64, Вахи, 71

Страсбург – Лорьян – 4:0

Голы: Ажорк, 28, Диалло, 39, 45+1, Томассон, 64

Труа – Ренн – 2:2

Голы: Рами, 38, Дингом, 40 – Агуэрд, 9, Террье, 81

Брест – Монако – 2:0

Голы: Мунье, 18, Онора, 79

Клермон – Марсель – 0:1

Гол: Ундер, 25

ПСЖ – Лилль – 2:1 – видео голов и обзор волевой победы подопечных Почеттино

Бордо в родных стенах смог переломить ход игры против Реймса. Хозяевам удалось в конце матча отквитать два гола, а перед финальным свистком забили победный мяч.

Разочаровал своих болельщиков Монако. Брест, расположившийся в зоне вылета чемпионата Франции, отгрузил подопечным Ковача два безответных мяча. Монако находится на 10-й строчке.

Марсель благодаря единственному голу Ундера сумел вывезти три очка от новичка турнира Клермона. Эта победа позволила подопечным Сампаоли подняться на третье место в турнирной таблице, обойдя Ланс.

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