Монако неожиданно проиграл аутсайдеру Лиги 1, Марсель обыграл Клермон, впечатляющий камбэк Бордо
Состоялись поединки 12-го тура чемпионата Франции. Читайте отчет матчей на Футбол 24.
Лига 1, 12-й тур
Анже – Ницца – 1:2
Голы: Буфаль, 29 (пен.), Делор, 57, 90+1
Бордо – Реймс – 3:2
Голы: Адли, 73, Бриан, 78, 90+4 (пен.) – Экитике, 37, Локо, 63
Монпелье – Нант – 2:0
Голы: Молле, 64, Вахи, 71
Страсбург – Лорьян – 4:0
Голы: Ажорк, 28, Диалло, 39, 45+1, Томассон, 64
Труа – Ренн – 2:2
Голы: Рами, 38, Дингом, 40 – Агуэрд, 9, Террье, 81
Брест – Монако – 2:0
Голы: Мунье, 18, Онора, 79
Клермон – Марсель – 0:1
Гол: Ундер, 25
ПСЖ – Лилль – 2:1 – видео голов и обзор волевой победы подопечных Почеттино
Бордо в родных стенах смог переломить ход игры против Реймса. Хозяевам удалось в конце матча отквитать два гола, а перед финальным свистком забили победный мяч.
Разочаровал своих болельщиков Монако. Брест, расположившийся в зоне вылета чемпионата Франции, отгрузил подопечным Ковача два безответных мяча. Монако находится на 10-й строчке.
Марсель благодаря единственному голу Ундера сумел вывезти три очка от новичка турнира Клермона. Эта победа позволила подопечным Сампаоли подняться на третье место в турнирной таблице, обойдя Ланс.