Монако – найуспішніший продавець серед клубів топ-5 ліг Європи за останні 10 років

Французька команда завдяки продуманій трансферній політиці опинилась на вершині фінансового рейтингу.

Монако – клуб, який заробив за останні 10 років найбільше грошей від продажу футболістів серед команд топ-5 європейських ліг (англійської Прем'єр-ліги, іспанської Ла Ліги, італійської Серії А, німецької Бундесліги і французької Ліги 1).

Згідно з результатами оприлюдненого CIES Football Observatory дослідження, з 1 січня 2010 року монегаски продали гравців на 1,029 млрд євро, випереджаючи найближчого переслідувача – лондонський Челсі – на 161 млн євро.

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Топ-10 команд по доходах від трансферів за вказаний період виглядає наступним чином:

1. Монако – 1029 млн євро.

2. Челсі – 868 млн євро.

3. Ювентус – 787 млн євро.

4. Бенфіка – 780 млн євро.

5. Реал – 763 млн євро.

6. Атлетіко – 754 млн євро.

7-8. Рома – 726 млн євро.

7-8. Барселона – 726 млн євро.

9. Ліверпуль – 716 млн євро.

10. Боруссія Д. – 678 млн євро.

Варто відзначити, що до двадцятки кращих команд потрапило лише три клуби, що не виступають у топ-5 лігах – португальські Бенфіка та Порту, ​​а також голландський Аякс.

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