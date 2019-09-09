Манчестер Сіті – перший клуб в історії, який витратив на склад більш 1 млрд євро

Команда нашого Олександра Зінченка відзначилась новим рекордом на трансферному ринку.

За результатами дослідження трансферної діяльності європейських клубів, яке опублікувала на своєму сайті CIES Football Observatory, найбільше коштів у комплектування складу вклав Манчестер Сіті. "Містяни" витратили на своїх нинішніх футболістів 1 014 млн євро, ставши першим клубом в історії, який подолав показник у 1 млрд євро. Друге місце у рейтингу посів Парі Сен-Жермен, замикає трійку мадридський Реал.

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Повністю топ-10 виглядає наступним чином:

1. Манчестер Сіті (Англія) – 1014 млн євро.

2. Парі Сен-Жермен (Франція) – 913 млн євро.

3. Реал (Іспанія) – 902 млн євро.

4. Манчестер Юнайтед (Англія) – 751 млн євро.

5. Ювентус (Італія) – 719 млн євро.

6. Барселона (Іспанія) – 697 млн євро.

7. Ліверпуль (Англія) – 639 млн євро.

8. Челсі (Англія) – 561 млн євро.

9. Атлетіко (Іспанія) – 550 млн євро.

10. Арсенал (Англія) – 498 млн євро.

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