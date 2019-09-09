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Манчестер Сіті – перший клуб в історії, який витратив на склад більш 1 млрд євро

14:07 645 Читать на русском
Манчестер Сіті – перший клуб в історії, який витратив на склад більш 1 млрд євро
Ман Сіті продовжує вражати

Команда нашого Олександра Зінченка відзначилась новим рекордом на трансферному ринку.

За результатами дослідження трансферної діяльності європейських клубів, яке опублікувала на своєму сайті CIES Football Observatory, найбільше коштів у комплектування складу вклав Манчестер Сіті. "Містяни" витратили на своїх нинішніх футболістів 1 014 млн євро, ставши першим клубом в історії, який подолав показник у 1 млрд євро. Друге місце у рейтингу посів Парі Сен-Жермен, замикає трійку мадридський Реал.

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Повністю топ-10 виглядає наступним чином:

1. Манчестер Сіті (Англія) – 1014 млн євро.
2. Парі Сен-Жермен (Франція) – 913 млн євро.
3. Реал (Іспанія) – 902 млн євро.
4. Манчестер Юнайтед (Англія) – 751 млн євро.
5. Ювентус (Італія) – 719 млн євро.
6. Барселона (Іспанія) – 697 млн євро.
7. Ліверпуль (Англія) – 639 млн євро.
8. Челсі (Англія) – 561 млн євро.
9. Атлетіко (Іспанія) – 550 млн євро.
10. Арсенал (Англія) – 498 млн євро.

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