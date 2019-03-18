Гравці молодіжної збірної України поділились очікуваннями від відбіркової групи до Євро-2021

Напередодні першого навчально-тренувального збору в цьому році гравці молодіжної збірної України поспілкувалися з пресою.

Перед вильотом до Туреччини пройшла прес-конференція нового наставника синьо-жовтих Руслана Ротаня, на якій він відповів на запитання журналістів. Також у заході взяли участь деякі футболісти молодіжки, які поділилися своїми думками з приводу найближчого збору команди та відбору на Євро-2021.

Ротань: Всі збірні працюють під національну команду

Олексій Биков (захисник Маріуполя):

"Якщо відбіркова група рівна, то нам буде цікавіше в таких матчах. Ми повинні показати гру свого рівня. Я гадаю, у нас усе вийде.

Усі хлопці вже знайомі один з одним, тому якийсь особливий ритуал представлення нам не потрібний. Краще нам стати ближчими на футбольному полі".

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Максим Луньов (півзахисник Зорі):

"У всьому відборі на Євро серйозними суперниками можуть бути Англія чи Голландія. Загалом же зараз такий футбол, що всі демонструють дуже пристойний рівень. Будемо однаково налаштовуватися на всіх опонентів".

Євген Чеберко (захисник Зорі):

"Ми розуміємо, який тренер Руслан Петрович і який футбол він хоче бачити в нашому виконанні. Будемо старатися – і в нас усе вийде. Ритуал посвячення? Мені доводилося співати, але я думаю, що ми з командою самі вирішимо, яку традицію започаткувати", – цитує гравців офіційний сайт ФФУ.