"Скажу так – могло бути і краще, і гірше. Їдемо до Марселя з рахунком 2:2, де буде трохи складніше. Самі знаєте, які там уболівальники. Але відчули цей ритм офіційного матчу, що дуже важливо. Тож подивимося.

Шахтар – Марсель – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Думаю, що ми у непоганій фізичній формі. Хоча поле було досить тяжким. Але все ж таки, з погляду фізичної готовності ми виглядали пристойно. Далі прогресуватимемо.

Нічия – результат кращий, ніж якби ми програли 1:2. Але всі мають таке відчуття, що могли зіграти краще. А 2:2 – це результат, за якого нічого не втрачено. На нас чекає важкий матч-відповідь на Велодромі. Потрібно сміливіше грати у свій футбол і все вийде", – цитує Бондаренка terrikon.

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