Модріч всьоме став гравцем року в Хорватії

Півзахисник Реала Лука Модріч продовжує збирати нагороди на батьківщині.

Віце-чемпіон світу став найкращим гравцем року у рідній Хорватії, інформує сайт тамтешнього футбольного союзу.

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Це вже третя поспіль подібна нагорода для представника мадридського Реала. Всього у Модріча 7 титулів гравця року в балканській країні. В опитуванні брали участь гравці і тренери чемпіонату Хорватії.

Нагадаємо, попереднього року Модріч отримав визнання не тільки на батьківщині, а й в усій Європі. Гравець здобув головну індивідуальну нагороду у футболі – Золотий м'яч.

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