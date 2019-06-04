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Модрич в седьмой раз стал игроком года в Хорватии

13:07 14 Читати українською
Модрич в седьмой раз стал игроком года в Хорватии
Лука Модрич / Reuters

Полузащитник Реала Лука Модрич продолжает собирать награды на родине.

Вице-чемпион мира стал лучшим игроком года в родной Хорватии, информирует сайт тамошнего футбольного союза.

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Это уже третья подряд подобная награда для представителя мадридского Реала. Всего у Модрича 7 титулов игрока года в балканской стране. В опросе принимали участие игроки и тренеры чемпионата Хорватии.

Напомним, годом ранее Модрич получил признание не только на родине, но и во всей Европе. Игрок получил главную индивидиуальну награду в футболе – Золотой мяч.

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Лука Модрич Лука Модрич Испания
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