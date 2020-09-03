Ситуація довкола потенційного відходу Мессі з Барси вже доходить до абсурду.

Хорхе Мессі, батько зіркового аргентинця, допускає можливість, що його син проведе наступний сезон у каталонському клубі, повідомляє Mundo Deportivo.

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Раніше Мессі-старший категорично запевняв, що Ліонель покине Барсу. Змінити свою думку Хорхе змусили усі складності, які виникли навколо дострокового припинення співпраці "блаугранас" з форвардом.

Іспанські ЗМІ пророкують, що ситуація вирішиться остаточно вже сьогодні. Якщо Барселона втримає Ліонеля, то вже за кілька днів гравець повернеться до тренувань, які до цього бойкотував.

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