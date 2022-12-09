"Всі вважали нас мертвими": Модріч гідно відповів критикам збірної Хорватії
Хавбек збірної Хорватії Лука Модріч задоволений виступом команди у матчі 1/4 фіналу ЧС проти Бразилії.
"Ми були близькі до поразки, коли вони забили. Всі вважали нас мертвими, але ми ще раз показали, що ніколи не здаємось. Наша віра величезна. Ми звели матч до нічиєї і у серії пенальті ми були впевнені у собі. Таким чином ми обіграли Японію на попередній стадії, тому, звісно, у нас була впевненість. Особливо коли починаєш серію із забитого м'яча, а суперник хибить.
Хорватія – Бразилія – 1:1 (4:2) – відео голів та серії пенальті
Звісно, перед чемпіонатом світу ніхто не ставив на нас. Вони не думали, що ми можемо пройти так далеко. Важливо, що у нас була віра, впевненість, і у нас знову справжня команда з дуже гарною молоддю. Така перемога, безперечно, додасть нам ще більше впевненості в тому, що на нас чекає попереду", – цитує Модріча ESPN.
Нагадаємо, хорвати врятувалися на 117-й хвилині, а потім ідеально виконали серію пенальті (4:2) і вибили Бразилію з чемпіонату світу.
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