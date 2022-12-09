"Ми були близькі до поразки, коли вони забили. Всі вважали нас мертвими, але ми ще раз показали, що ніколи не здаємось. Наша віра величезна. Ми звели матч до нічиєї і у серії пенальті ми були впевнені у собі. Таким чином ми обіграли Японію на попередній стадії, тому, звісно, у нас була впевненість. Особливо коли починаєш серію із забитого м'яча, а суперник хибить.

Хорватія – Бразилія – 1:1 (4:2) – відео голів та серії пенальті

Звісно, перед чемпіонатом світу ніхто не ставив на нас. Вони не думали, що ми можемо пройти так далеко. Важливо, що у нас була віра, впевненість, і у нас знову справжня команда з дуже гарною молоддю. Така перемога, безперечно, додасть нам ще більше впевненості в тому, що на нас чекає попереду", – цитує Модріча ESPN.

Нагадаємо, хорвати врятувалися на 117-й хвилині, а потім ідеально виконали серію пенальті (4:2) і вибили Бразилію з чемпіонату світу.

ЧС-2022: Хорватія драматично вибила Бразилію в серії пенальті – суперджокери Даліча і Ліваковіч витягують у півфінал