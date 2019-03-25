Модріч: Якщо будемо так грати, в Хорватії будуть проблеми з виходом на Євро

Капітан збірної Хорватії Лука Модріч поділився думкою про поразку від Угорщини (1:2) в кваліфікації Євро-2020.

"Ми зіграли не на своєму рівні, тому і програли. Матч був рівний, але у суперника було більше бажання і агресії, і в підсумку це окупилося.

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Ця поразка ставить нас в скрутне становище, пора прокидатися. У матчі з Азербайджаном був перший дзвінок, але там ми врятувалися, а сьогодні ми випробували нове розчарування.

Якщо ми продовжимо в тому ж дусі, у нас будуть великі проблеми з потраплянням на Євро. Потрібно забути минуле. Ми доcягли великого результату на ЧС-2018, але про це треба забути і зосередитися на сьогоденні.

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Після матчу ми не обговорювали з хлопцями, тому що були на емоціях. Потрібно залишити це на потім. Але ми обов'язково обговоримо все і проаналізуємо. Очевидно, що нам потрібно виправляти помилки в грі, тому що у нас будуть великі проблеми з потраплянням на Євро. Це буде катастрофа", – сказав Модріч в післяматчевому коментарі, передає Dnevnik.