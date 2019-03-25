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Модрич: Если будем так играть, у Хорватии будут проблемы с выходом на Евро

12:54 14 Читати українською
Модрич: Если будем так играть, у Хорватии будут проблемы с выходом на Евро
Лука Модрич / Sky Sports

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич поделился мнением о поражении от Венгрии (1:2) в квалификации Евро-2020.

 

"Мы сыграли не на своем уровне, поэтому и проиграли. Матч был равный, но у соперника было больше желания и агрессии, и в итоге это окупилось.

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Это поражение ставит нас в затруднительное положение, пора просыпаться. В матче с Азербайджаном был первый звонок, но там мы спаслись, а сегодня мы испытали новое разочарование.

Если мы продолжим в том же духе, у нас будут большие проблемы с попаданием на Евро. Нужно забыть прошлое. Мы доcтигли большого результата на ЧМ-2018, но об этом надо забыть и сосредоточиться на настоящем.

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После матча мы не обсуждали с ребятами, потому что были на эмоциях. Нужно оставить это на потом. Но мы обязательно обсудим все и проанализируем. Очевидно, что нам нужно исправлять ошибки в игре, потому что у нас будут большие проблемы с попаданием на Евро. Это будет катастрофа", – сказал Модрич в послематчевом комментарии, передает Dnevnik.

Теги
Евро-2020 Лука Модрич Лука Модрич Хорватия Хорватия Венгрия - Хорватия
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