Відбір до Євро-2020: Угорщина з Кадаром перемогла Хорватію, Ізраїль переграв Австрію

Відбулись матчі кваліфікації на Євро-2020, Ізраїль, Шотландія та Угорщина здобули перемоги над Австрією, Сан-Маріно та Хорватією відповідно.

Відбір до Євро-2020

Сан-Маріно – Шотландія – 0:2

Голи: Маклін, 4, Расселл, 74

Ізраїль – Австрія – 4:2

Голи: Захаві, 34, 45, 55, Даббур, 66 – Арнаутовіч, 8, 75

Угорщина – Хорватія – 2:1

Голи: Салай, 34, Паткай, 76 – Ребіч, 13

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У першому матчі Шотландія впевнено перемогла Сан-Маріно, забивши по голу у обох таймах. Після 2 матчів шотландці мають 3 очки та посідають 5 сходинку за додатковими показниками. Сан-Маріно замикають таблицю без очок.

У іншому поєдинку Ізраїль приймав Австрію. Гості першими забили, але згодом пропустили 4 голи, на 75-ій Арнаутович зробив рахунок 4:2. Відтак, Ізрваїль очолює свою групу з 4 очками, Австрія – остання з нулем у графі "залікові пункти".

У матчі групи Е Угорщина приймала Хорватію. Віце-чемпіони світу швидко вишли вперед, але ще у першому таймі угорці, у складі яких весь матч відіграв захисник Динамо Тамаш Кадар, зрівняли рахунок. У другому таймі господарі здобули перемогу. Після 2 турів у групі Е 4 команди мають по 3 очки, включно з Угорщиною та Хорватією.