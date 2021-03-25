Модріч став жертвою брутального фолу у відборі на ЧС-2022 – відео інциденту, який тягнув на вилучення
Під час протистояння між Словенією та Хорватією трапився неприємний епізод. Головною жертвою став Лука Модріч.
Поєдинок першого туру відбору на ЧС-2022 завершився сенсаційною перемогою словенців над хорватами. Матч був напруженим та бойовим, що підтверджує епізод, який трапився на 60 хвилині зустрічі.
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Ясмін Куртіч намагався вибороти м'яч у Луки Модріча, але вдалось йому це лише ціною фолу. Хавбек збірної Словенії брутально наступив на ногу капітану "картатих", після чого отримав жовту картку. VAR на матчах кваліфікації немає, а тому ймовірне вилучення Куртіча за надмірну жорстокість навіть не розглядалось.
Незважаючи на фол, ця зустріч для Модріча стала особливою. Лука зрівнявся за кількістю матчів у футболці збірних з Даріо Срною – в обох тепер по 134 поєдинки.
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