Під час протистояння між Словенією та Хорватією трапився неприємний епізод. Головною жертвою став Лука Модріч.

Поєдинок першого туру відбору на ЧС-2022 завершився сенсаційною перемогою словенців над хорватами. Матч був напруженим та бойовим, що підтверджує епізод, який трапився на 60 хвилині зустрічі.

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Ясмін Куртіч намагався вибороти м'яч у Луки Модріча, але вдалось йому це лише ціною фолу. Хавбек збірної Словенії брутально наступив на ногу капітану "картатих", після чого отримав жовту картку. VAR на матчах кваліфікації немає, а тому ймовірне вилучення Куртіча за надмірну жорстокість навіть не розглядалось.

Незважаючи на фол, ця зустріч для Модріча стала особливою. Лука зрівнявся за кількістю матчів у футболці збірних з Даріо Срною – в обох тепер по 134 поєдинки.

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