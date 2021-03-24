Модріч наздогнав Срну за кількістю матчів у збірні Хорватії – легенда Шахтаря очолює рейтинг гвардійців
22:03 - Читать на русском
Даріо Срна та Лука Модріч / Фото Scena.hr - Madrid Xtra
Тренер Шахтаря Даріо Срна ризикує втратити титул найвідданішого ветерана національної команди Хорватії.
Хорватія завітала до Словенії на матч кваліфікації до ЧС-2022, для капітана гостей Луки Модріча цей поєдинок став 134-м у футболці своєї збірної, повідомляє Madrid Xtra.
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За цим показником зірка Реала наздогнав екс-захисника Шахтаря Даріо Срну, який був одноосібним лідером рейтингу гвардійців національної команди Хорватії.
Нагадаємо, Даріо Срна захищав кольори "картатих" у 2002-2016 роках.
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