Хорватія завітала до Словенії на матч кваліфікації до ЧС-2022, для капітана гостей Луки Модріча цей поєдинок став 134-м у футболці своєї збірної, повідомляє Madrid Xtra.

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За цим показником зірка Реала наздогнав екс-захисника Шахтаря Даріо Срну, який був одноосібним лідером рейтингу гвардійців національної команди Хорватії.

Нагадаємо, Даріо Срна захищав кольори "картатих" у 2002-2016 роках.

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