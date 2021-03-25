Во время противостояния между Словенией и Хорватией случился неприятный эпизод. Главной жертвой стал Лука Модрич.

Поединок первого тура отбора на ЧМ-2022 завершился сенсационной победой словенцев над хорватами. Матч был напряженным и боевым, что подтверждает эпизод, который случился на 60 минуте встречи.

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Ясмин Куртич пытался отобрать мяч у Луки Модрича, но удалось ему это лишь ценой фола. Хавбек сборной Словении грубо наступил на ногу капитану "клетчатых", после чего получил желтую карточку. VAR на матчах квалификации нет, а потому вероятное удаление Куртича за чрезмерную жестокость даже не рассматривалось.

Несмотря на фол, эта встреча для Модрича стала особенной. Лука сравнялся по количеству матчей в футболке сборных с Дарио Срной – в обоих теперь по 134 поединка.

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