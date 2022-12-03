Капітан "картатих" Лука Модріч запевнив, що не збирається покидати національну команду після Мундіалю в Катарі.

"Ні, я не залишаю національну команду. Я відчуваю, що у хорошій формі, почуваюсь дуже добре і залишусь тут, поки можу. В мене нема причин іти. Це мій вибір.

Бразилія перервала рекордну серію без поразок на ЧС і встановила унікальне антидосягнення

Люди кажуть, що я повинен покинути збірну і зосередитись на клубному футболі. Я не згоден", – цитує Модріча Madrid Xtra.

Нагадаємо, збірна Хорватії завершила груповий етап ЧС-2022 на другій сходинці, набравши 5 очок. В 1/8 фіналу "картаті" зіграють з Японією. Зустріч відбудеться у понеділок, 5 грудня, о 17:00.

На рахунку 37-річного Модріча рекордні 158 матчів за збірну Хорватію, в яких він забив 23 голи.

Бельгія вилетіла з ЧС-2022 після свого найкращого матчу – 3 промахи Лукаку в порожні ворота вивели далі Хорватію