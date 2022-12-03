У матчі 3-го туру групового етапу чемпіонату світу Бразилія поступилась Камеруну (0:1) – єдиний гол вже у доданий час забив Венсан Абубакар. За інформацією Squawka, ця поразка стала для пентакампеонів історичною – ніколи раніше бразильці не програвали африканській збірній на чемпіонатах світу. Всі сім попередніх зустрічей завершувались виключно перемогами "чарівників м'яча".

Сенсаційна поразка пентакампеонів у відеоогляді зустрічі Камерун – Бразилія – 1:0

Окрім того, підопічні Тіте перервали свою рекордну серію без поразок на групових етапах Мундіалів. До матчу з Камеруном "селесао" не програвали у 17 матчах – востаннє вони залишали поле без очок у матчі з Норвегією (1:2) у заключному турі на ЧС-1998.

Нагадаємо, за підсумками групового етапу Бразилія посіла у своїй групі першу сходинку, набравши 6 очок. В 1/8 фіналу вона зіграє з Південною Кореєю. Матч відбудеться у понеділок, 5 грудня, о 21:00.

Бразилія сенсаційно програла на фініші групового етапу ЧС – лідер Камеруну забив і отримав курйозне вилучення