"Через дощ у цьому матчі було важко із самого початку. Ми не здавалися до останнього, були терплячі і, гадаю, перемогли заслужено. У нас найсильніша команда у цій групі", – цитує Модріча офіційний сайт УЄФА.

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Нагадамо, збірна Хорватії у останньому матчі групового етапу відбору на ЧС-2022 обіграла Росію та здобула пряму путівку на чемпіонат світу в Катарі.

До слова, Лука Модріч виступає за свою національну команду з 2006 року і наразі є її капітаном. Загалом півзахисник Реала зіграв за Хорватію 146 матчів, у яких забив 20 голів та віддав 24 результативні передачі.

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