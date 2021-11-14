Модріч – про перемогу над Росією: "У Хорватії найсильніша команда у цій групі"
Півзахисник збірної Хорватії Лука Модріч прокоментував перемогу над Росією (1:0) у завершальному матчі кваліфікації на ЧС-2022.
"Через дощ у цьому матчі було важко із самого початку. Ми не здавалися до останнього, були терплячі і, гадаю, перемогли заслужено. У нас найсильніша команда у цій групі", – цитує Модріча офіційний сайт УЄФА.
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Нагадамо, збірна Хорватії у останньому матчі групового етапу відбору на ЧС-2022 обіграла Росію та здобула пряму путівку на чемпіонат світу в Катарі.
До слова, Лука Модріч виступає за свою національну команду з 2006 року і наразі є її капітаном. Загалом півзахисник Реала зіграв за Хорватію 146 матчів, у яких забив 20 голів та віддав 24 результативні передачі.
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