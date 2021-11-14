Росіяни прибули до Хорватії у статусі лідерів групи. Відтак, гостей влаштовувала навіть нічия, яка вивела б їх на чемпіонат світу в Катарі. Не сприяла господарям навіть погода. Упродовж усього матчу йшов дощ. Газон поступово перетворювався у багнюку. Грати у футбол в таких умовах вкрай складно.

Хорватія дотиснула Росію та вийшла на ЧС-2022 – росіяни автоголом віддали пряму путівку на Мундіаль

Хорватія однаково намагалася тиснути і створювати моменти, але гості доволі успішно відбивалися. Однак ніколи не варто здаватися, а колись кількість переросте у якість. Так, після чергової подачі з флангу і метушні у штрафному Кудряшов зрізав м'яч у свої ворота. Цей гол став єдиним і вивів Хорватію на ЧС-2022, а Росію – у плей-офф.