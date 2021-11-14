"Из-за дождя в этом матче было тяжело с самого начала. Мы не сдавались до последнего, были терпеливы и, думаю, победили заслуженно. У нас сильнейшая команда в этой группе", – цитирует Модрича официальный сайт УЕФА.

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Напомним, сборная Хорватии в последнем матче группового этапа отбора на ЧМ-2022 обыграла Россию и получила прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.

К слову, Лука Модрич выступает за свою национальную команду с 2006 года и является ее капитаном. В общей сложности полузащитник Реала сыграл за Хорватию 146 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 24 результативных передачи.

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