Международный кубок чемпионов: Барселона проиграла Роме, Малком забил дебютный гол за каталонцев

Рома обыграла Барселону в драматичном матче Международного кубка чемпионов.

Рома одержала волевую победу над Барселоной в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась в Техасе (США) и завершилась победой итальянского клуба со счетом 4:2.

Защитник каталонцев Рафинья уже на 6-й минуте поединка открыл счет после великолепной комбинации, но еще до перерыва римляне ответили голом Стефана Эль-Шаарави.

Барселона – Рома – 2:4 – видео голов и обзор матча

В самом начале второй половины встречи Малком, который этим летом почти стал игроком Ромы, забил свой первый гол за каталонцев и второй раз в матче вывел "сине-гранатовых" вперед.

В конце встречи футболистам Ромы удалось трижды поразить ворота Силлессена. С 78-й по 86-ую минуту голы забивали Алессандро Флоренци, Бриан Кристаном и Диего Перотти, который уверенно реализовал пенальти.

Международный кубок чемпионов

Барселона – Рома – 2:4

Голы: Рафинья 5, Малком 49 – Эль-Шаарави 34, Флоренци 78, Кристанте 83, Перотти 88, пенальти