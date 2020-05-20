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Миті історичного тріумфу – Шахтар ефектним відео пригадав перемогу в Кубку УЄФА

12:55 145 Читать на русском
Миті історичного тріумфу – Шахтар ефектним відео пригадав перемогу в Кубку УЄФА
ФК Шахтар / Getty images

Донецький Шахтар відзначив 11-річчя перемоги в Кубку УЄФА оригінальним відеороликом.

20 травня 2009 року донецький Шахтар у фіналі останнього розіграшу Кубка УЄФА обіграв бременський Вердер (2:1).

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Перемогу "гірникам" на стамбульському стадіоні Шюкрю Сарачоглу (домашня арена Фенербахче – прим.) принесли голи Луїса Адріано та Жадсона.

З нагоди 11-ї річниці історичної перемоги прес-служба Шахтаря підготувала спеціальне відео з найяскравішими моментами того фіналу.

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