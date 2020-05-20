Мгновения исторического триумфа – Шахтер эффектным видео вспомнил победу в Кубке УЕФА

Донецкий Шахтер отметил 11-летие победы в Кубке УЕФА оригинальным видеороликом.
20 мая 2009 года донецкий Шахтер в финале последнего розыгрыша Кубка УЕФА обыграл бременский Вердер (2:1).
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Победу "горнякам" на стамбульском стадионе Шюкрю Сарачоглу (домашняя арена Фенербахче – прим.) принесли голы Луиса Адриано и Жадсона.
По случаю 11-й годовщины исторической победы пресс-служба Шахтера подготовила специальное видео с самыми яркими моментами того финала.
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