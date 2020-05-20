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Мгновения исторического триумфа – Шахтер эффектным видео вспомнил победу в Кубке УЕФА

12:55 48 Читати українською
Мгновения исторического триумфа – Шахтер эффектным видео вспомнил победу в Кубке УЕФА
ФК Шахтер / Getty images

Донецкий Шахтер отметил 11-летие победы в Кубке УЕФА оригинальным видеороликом.

20 мая 2009 года донецкий Шахтер в финале последнего розыгрыша Кубка УЕФА обыграл бременский Вердер (2:1).

Шахтер – в топ-10 Европы по разгромам, ПСЖ и Барселона доминируют в элитных чемпионатах

Победу "горнякам" на стамбульском стадионе Шюкрю Сарачоглу (домашняя арена Фенербахче – прим.) принесли голы Луиса Адриано и Жадсона.

По случаю 11-й годовщины исторической победы пресс-служба Шахтера подготовила специальное видео с самыми яркими моментами того финала.

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