Міранте перейшов у Рому

Досвідчений Антоніо Міранте змінив Болонью на столичну Рому та став п'ятим придбанням "вовків" у літнє трансферне вікно.

34-річний голкіпер підписав контракт із Ромою, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Міранте уклав із римлянами угоду на 3 роки. Трансфер екс-воротаря Болоньї коштував Ромі 4 млн євро. Це вже п'яте придбання "вовків" у літнє міжсезоння. Раніше команда Ейсебіо Ді Франческо, який нещодавно продовжив контракт із Ромою, підписала Анте Чоріча, Джастіна Клюйверта, Бріана Крістанте та Івана Маркано.

У сезоні 2017/18 Антоніо Міранте провів 33 матчі в Серії А, в 7-ми з яких не пропускав. Наразі невідомо, чи тренерський штаб вбачає в досвідченому кіпері резервіста Аліссона, чи його заміну через імовірний трансфер бразильця до одного з європейських грандів – Челсі або мадридського Реала.