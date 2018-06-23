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Міранте перейшов у Рому

09:49 399 Читать на русском
Міранте перейшов у Рому
Антоніо Міранте / ФК Рома

Досвідчений Антоніо Міранте змінив Болонью на столичну Рому та став п'ятим придбанням "вовків" у літнє трансферне вікно.

34-річний голкіпер підписав контракт із Ромою, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Міранте уклав із римлянами угоду на 3 роки. Трансфер екс-воротаря Болоньї коштував Ромі 4 млн євро. Це вже п'яте придбання "вовків" у літнє міжсезоння. Раніше команда Ейсебіо Ді Франческо, який нещодавно продовжив контракт із Ромою, підписала Анте Чоріча, Джастіна Клюйверта, Бріана Крістанте та Івана Маркано.

У сезоні 2017/18 Антоніо Міранте провів 33 матчі в Серії А, в 7-ми з яких не пропускав. Наразі невідомо, чи тренерський штаб вбачає в досвідченому кіпері резервіста Аліссона, чи його заміну через імовірний трансфер бразильця до одного з європейських грандів – Челсі або мадридського Реала.

Теги
Трансфери Італія Трансфери Чемпіонату Італії Рома Рома Аліссон Аліссон Антоніо Міранте Антоніо Міранте Болонья Болонья
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