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Миранте перешел в Рому

09:49 66 Читати українською
Миранте перешел в Рому
Антонио Миранте / ФК Рома

Опытный Антонио Миранте сменил Болонью на столичную Рому и стал пятым приобретением "волков" в летнее трансферное окно.

34-летний голкипер подписал контракт с Ромой, сообщает официальный сайт клуба.

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Миранте заключил с римлянами договор на 3 года. Трансфер экс-вратаря Болоньи стоил Роме 4 млн евро. Это уже пятое приобретение "волков" в летнее межсезонье. Ранее команда Эусебио Ди Франческо, который недавно продлил контракт с Ромой, подписала Анте Чорича, Джастина Клюйверта, Бриана Кристанте и Ивана Маркано.

В сезоне 2017/18 Антонио Миранте провел 33 матча в Серии А, в 7-ми из которых не пропускал. Пока неизвестно, видит ли тренерский штаб в опытном кипере резервиста Алиссона или его замену из-за вероятного трансфера бразильца в один из европейских грандов – Челси или мадридский Реал.

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