"Ми на Селезньова розраховуємо. Він до нас приїхав, йому потрібен час, щоб набрати форму, тому що він пів року був поза футболом, займався індивідуально. Звичайно, одна справа працювати самостійно, інша – в колективі. Але я сподіваюся, що він підпише з нами контракт і підсилить Минай у Прем'єр-лізі.

Минай офіційно включено до складу УПЛ сезону 2021/22

Ми з ним багато разів говорили після того, як він пішов із Колоса. Звичайно, він дуже мотивований. Рекорди – це його особисті амбіції і завдання. Крім того, він хоче грати на високому рівні, щоб прибрати розмови про алкоголіка і гульвісу, щоб вболівальники перестали говорити про ці моменти. У цьому його мотивація", – цитує Кобіна Meta-ratings.

До слова, Євген Селезньов перебуває у статусі вільного агента з першого липня. Перехід в Минай тепер набрав ще більш реальних обрисів, адже клуб офіційно повернувся в УПЛ.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21