Закарпатський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про перехід форварда Рустама Ахмедзаде у Карабах. За інформацією ЗМІ, контракт укладений на 4,5 роки.

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Ахмедзаде приєднався до Миная влітку 2020 року. Загалом він провів за клуб 41 матч, в яких відзначився 4 голами та одним асистом. Трансфер 20-річного нападника став історичним для закарпатців – перший повноцінний і і перший закордонний.

Додамо, що Карабах є чинним віце-чемпіоном Азербайджану, а в поточному сезоні впевнено йде лідером.

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