"Важка була гра. Погода теж сьогодні зробила свій внесок. Комплімент працівникам поля і стадіону, які добре доглядали за полем. Щодо гри, то ніхто не очікував, що буде легко. Так, з рахунком 0:3, але все одно потрібно витримати, розбігатися. Оціню роботу футболістів, зробивши комплімент команді. Вони це витримали, використовували свої шанси, забили. І після забитих м'ячів грали вже спокійно.

Минай – Зоря – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Грати через три дні на четвертий – дуже непросто. Але намагаємося додавати, а не здаватися. Кожна перемога – хороший психологічний момент. Виграли дві гри, забивши по три голи в кожній на виїзді. Хочеться і вдома зіграти так само.

Чи Шевченко-Васіль – планова ротація? У Микити невелика проблема з ногою. Тому була ротація. Але я радий, що у нас хороші воротарі, а заміна пройшла безболісно", – цитує фахівця офіційний сайт луганців.

Після 11-ти турів Зоря розташувалась на 8-й сходинці, Минай – 10-й.

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