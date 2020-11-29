"Тяжелая была игра. Погода тоже сегодня сделала свой вклад. Комплимент работникам поля и стадиона, хорошо ухаживали за полем. Относительно игры, то никто не ожидал, что будет легко. Да, со счетом 0:3, но все равно нужно выдержать, разбегаться. Оценю работу футболистов, сделав комплимент команде. Они это выдержали, использовали свои шансы, забили. И после забитых мячей играли уже спокойно.

Минай – Заря – 0:3 – видео голов и обзор матча

Играть через три дня на четвертый – очень непросто. Но стараемся добавлять, а не сдаваться. Каждая победа – хороший психологический момент. Выиграли две игры, забив по три гола в каждом на выезде. Хочется и дома сыграть так же.

Шевченко-Василь – плановая ротация? У Никиты небольшая проблема с ногой. Поэтому была ротация. Но я рад, что у нас хорошие вратари, а замена прошла безболезненно", – цитирует специалиста официальный сайт луганчан.

После 11-ти туров Заря расположилась на 8-й строчке, Минай – 10-й.

Лишь Скрипник постоял за честь Украины – Заря получила сенсационные шансы в ЛЕ: секрет прост, а роты закрывать рано