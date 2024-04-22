У рамках 25-го туру УПЛ 2023/24 Минай приймає Рух, а Металіст 1925 зіграє з Оболонню. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Минай – Рух

Минай відчайдушно бореться за виживання. Підопічні Желько Любеновіча зазнали лишень чотирьох поразок у дев'яти весняних матчах (від Зорі, Шахтаря, Динамо та Полісся), відібрали очки у СК Дніпро-1 та Олександрії, а також розписали нічию з Оболонню. При цьому закарпатці стали демонструвати сильні вольові якості.

Вони перегорнули хід зустрічі в Дніпрі, закамбечили з Олександрією з 0:2, а з Поліссям ледь не стався камбек з 0:3. Навіть з Динамо у дограванні посеред минулого тижня команда не здавалася – після 0:2 у першому таймі Минай ефектно скоротив відставання в рахунку й мав шанси на порятунок. Втім, хід тих матчів показав, що у "лисиць" є стеля можливостей.

Підопічні Желько Любеновіча відстають від зони плей-офф на п'ять очок, тож ще одну осічку вони дозволити не можуть От тільки суперник нині вкрай серйозний – Рух до поразки від Шахтаря мав 7-матчеву безпрограшну серію, а після неї впевнено розписали нічию з Кривбасом. Навесні команда Віталія Пономарьова била СК Дніпро-1, Колос, Металіст 1925 і ЛНЗ, завдяки чому "жовто-чорні" продовжують триматись у топ-5.

До топ-4 львів'янам бракує п'яти балів при грі в запасі, однак позаду підтискає Полісся. Житомиряни тримаються в одному пункті позаду. Таким чином, Рух не має можливості розслаблятись – у кожному турі необхідно демонструвати максимум.

Кадрова ситуація

Травмовані: Климчук, Сапуга, Слюсар (Рух)

Дискваліфіковані: Дмитрук – Теслюк

Орієнтовні склади на матч Минай – Рух

Минай: Кемкін – Чуєв, Прокопчук, Скиба – Кисіль, Вітенчук, Петько, Корнійчук – Ременяк, Вакула – Устименко

Рух: Ледвій – Сич, Слюбик, Дідик, Роман – Підгурський – Квасниця, Таллес, Пастух, Плюмен – Федор

Прогноз "Футбол 24" – результативна нічия, ТМ 2,5

Обидві команди вкрай непоступливі. Обидві регулярно забивають голи, навіть якщо доводить грати проти топів чемпіонату. Шукати додаткову мотивацію теж не доводиться – за такого розкладу можливий будь-який результат. В рамках УПЛ все вирішує рандом, але тенденції останніх матчів дозволяють ризикнути й спрогнозувати результативну нічию з тотал менше 2,5.

Оболонь – Металіст 1925

Металіст 1925 ніяк не може здобути перемогу. Загальна безвиграшна серія харків'ян становить 12 турів – на цьому відрізку команда зазнала дев'ять поразок. Чотири з них сталися вже під керівництвом Віктора Скрипника, хоча в останніх двох поєдинках (проти Колоса та СК) вдалося зачепитись за нічию. Не цього очікували від "жовто-синіх" після приходу криптоінвестора, Скрипника й Гармаша.

Що найбільш жахливо, команда не може покинути зону вильоту. Від зони плей-офф команду відділяють два залікових бали, а від прямого порятунку – цілих сім. Очевидно, що зараз можна думати тільки про перехідні матчі, однак без перемоги вони поступово віддалятимуться. А чемпіонат завершиться вже через п'ять турів.

Словом, харків'яни повинні бити Оболонь за будь-яку ціну. У "пивоварів" ситуація аналогічна – вони замикають групу плей-офф за виживання, випереджаючи Металіст 1925 всього на два очки. Звісно, киян може влаштувати і нічия, однак такий мізерний гандикап не сприяє шансам на виживання. Особливо з урахуванням весняних результатів.

Підопічні Валерія Іващенка після відновлення сезону змогли переграти лишень Полісся – мінімально й завдяки вдалому лонгшоту. У інших семи поєдинках було зафіксовано чотири поразки й три нічиїх. Дві з них сталося у двох останніх турах, в зустрічах проти Миная та Олександрія, де вдалося продемонструвати шалену волю й характер – команда відігрувалась у меншості й забивала на 7-й компенсованій.

Це, звісно ж, красиво, але загалом ті матчі були провальними. Особливо перші тайми. Відскоки рано чи пізно завершиться так же, як із Вересом, де стався розгром – до речі, Оболонь поки не змогла переграти жодного з прямих конкурентів за виживання. Сьогодні цей тренд необхідно ламати, інакше Перша ліга знову стане реальністю.

Кадрова ситуація

Травмовані: Курило (Металіст 1925)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Оболонь – Металіст 1925

Оболонь: Федорівський – Лук'янчук, Приймак, Дубко, Осман – Нагієв, Черненко, Мороз, Груша – Краснопір, Тарануха

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Імереков, Фарина, Капінус – Габелок – Юрченко, Борячук, Дмитренко – Сидоров, Юсов

Прогноз "Футбол 24" – нічия

Оболонь занадто непередбачувана, щоб говорити про якісь тенденції, але в цілому команда не заслуговувала на перемоги. Металіст 1925 же останнім часом демонстрував якісь ознаки життя – втім, хорошого все одно було мало. Команди грали саме так, як і належить двом головним аутсайдерам.

У їхній особистій зустрічі все вирішить рандом, але чомусь більш ймовірною здається нічия. Колективи виглядали занадто непереконливо, щоб прогнозувати звитягу один над одним, але й безнадійними їх не назвати.

Шахтар – Зоря: анонс матчу УПЛ