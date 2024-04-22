В рамках 25-го тура УПЛ 2023/24 Минай принимает Рух, а Металлист 1925 сыграет с Оболонью. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Минай – Рух

Минай отчаянно борется за выживание. Подопечные Желько Любеновича потерпели всего четыре поражения в девяти весенних матчах (от Зари, Шахтера, Динамо и Полесья), отобрали очки у СК Днепр-1 и Александрии, а также расписали ничью с Оболонью. При этом закарпатцы стали демонстрировать сильные волевые качества.

Они перевернули ход встречи в Днепре, закамбечили с Александрией с 0:2, а с Полесьем едва не случился камбэк с 0:3. Даже с Динамо в доигровке посреди прошлой недели команда не сдавалась – после 0:2 в первом тайме Минай эффектно сократил отставание в счете и имел шансы на спасение. Впрочем, ход тех матчей показал, что у "лис" есть потолок возможностей.

Подопечные Желько Любеновича отстают от зоны плей-офф на пять очков, поэтому еще одну осечку они позволить не могут Вот только соперник сейчас крайне серьезный – Рух до поражения от Шахтера имел 7-матчевую беспроигрышную серию, а после нее уверенно расписали ничью с Кривбассом. Весной команда Виталия Пономарева била СК Днепр-1, Колос, Металлист 1925 и ЛНЗ, благодаря чему "желто-черные" продолжают держаться в топ-5.

До топ-4 львовянам не хватает пяти баллов при игре в запасе, однако позади поджимает Полесье. Житомиряне держатся в одном пункте позади. Таким образом, Рух не имеет возможности расслабляться – в каждом туре необходимо демонстрировать максимум.

Кадровая ситуация

Травмированы: Климчук, Сапуга, Слюсар (Рух)

Дисквалифицированы: Дмитрук – Теслюк

Ориентировочные составы на матч Минай – Рух

Минай: Кемкин – Чуев, Прокопчук, Скиба – Кисель, Витенчук, Петько, Корнийчук – Ременяк, Вакула – Устименко

Движение: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман – Пидгурский – Квасница, Таллес, Пастух, Плюмен – Федор

Прогноз "Футбол 24" – результативная ничья, ТМ 2,5

Обе команды крайне неуступчивы. Обе регулярно забивают голы, даже если приходится играть против топов чемпионата. Искать дополнительную мотивацию тоже не приходится – при таком раскладе возможен любой результат. В рамках УПЛ все решает рандом, но тенденции последних матчей позволяют рискнуть и спрогнозировать результативную ничью с тотал меньше 2,5.

Оболонь – Металлист 1925

Металлист 1925 никак не может одержать победу. Общая безвыигрышная серия харьковчан составляет 12 туров – На этом отрезке команда потерпела девять поражений. Четыре из них произошли уже под руководством Виктора Скрипника, хотя в последних двух поединках (против Колоса и СК) удалось зацепиться за ничью. Не этого ожидали от "желто-синих" после прихода криптоинвестора, Скрипника и Гармаша.

Что наиболее ужасно, команда не может покинуть зону вылета. От зоны плей-офф команду отделяют два зачетных балла, а от прямого спасения – целых семь. Очевидно, что сейчас можно думать только о переходных матчах, однако без победы они постепенно будут отдаляться. А чемпионат завершится уже через пять туров.

Словом, харьковчане должны бить Оболонь любой ценой. У "пивоваров" ситуация аналогичная – они замыкают группу плей-офф за выживание, опережая Металлист 1925 всего на два очка. Конечно, киевлян может устроить и ничья, однако такой мизерный гандикап не способствует шансам на выживание. Особенно с учетом весенних результатов.

Подопечные Валерия Иващенко после возобновления сезона смогли переиграть только Полесье – минимально и благодаря удачному лонгшоту. В остальных семи поединках было зафиксировано четыре поражения и три ничьих. Два из них произошло в двух последних турах, во встречах против Миная и Александрия, где удалось продемонстрировать бешеную волю и характер – команда отыгрывалась в меньшинстве и забивала на 7-й компенсированной.

Это, конечно же, красиво, но в целом те матчи были провальными. Особенно первые таймы. Отскоки рано или поздно завершится так же, как с Вересом, где произошел разгром – кстати, Оболонь пока не смогла переиграть ни одного из прямых конкурентов за выживание. Сегодня этот тренд необходимо ломать, иначе Первая лига снова станет реальностью.

Кадровая ситуация

Травмированные: Курило (Металлист 1925)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Оболонь – Металлист 1925

Оболонь: Федоровский – Лукьянчук, Приймак, Дубко, Осман – Нагиев, Черненко, Мороз, Груша – Краснопир, Тарануха

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Имереков, Фарина, Капинус – Габелок – Юрченко, Борячук, Дмитренко – Сидоров, Юсов

Прогноз "Футбол 24" – ничья

Оболонь слишком непредсказуема, чтобы говорить о каких-то тенденциях, но в целом команда не заслуживала победы. Металлист 1925 же в последнее время демонстрировал какие-то признаки жизни – впрочем, хорошего все равно было мало. Команды играли именно так, как и положено двум главным аутсайдерам.

В их личной встрече все решит рандом, но почему-то более вероятной кажется ничья. Коллективы выглядели слишком неубедительно, чтобы прогнозировать победу друг над другом, но и безнадежными их не назвать.

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