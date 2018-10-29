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Минай – Динамо: матч Кубка України транслюватимуть лише в YouTube

21:20 1015 Читать на русском
Минай – Динамо: матч Кубка України транслюватимуть лише в YouTube
Минай – Динамо: матч Кубка України транслюватимуть лише в YouTube

Матч Кубка України між Минаєм та київським Динамо не будуть показувати по телебаченню.

Минай та Динамо зустрінуться у 1/8 фіналу Кубку України, матч відбудеться у середу, 31 жовтня.

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Матч транслюватимуть на каналі Миная у YouTube. Також гру покажуть два місцеві телекали – "21 канал" та "Ужгород".

Стартовий свисток пролунає о 14:00.

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Кубок України1/8 фіналу

Минай - Динамо: Середа 31 жовтня 2018

Минай
до матчу
1
дн
:
15
год
:
19
хв
Динамо
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Динамо Кубок України Минай Минай Минай - Динамо
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