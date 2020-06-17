Минай – Динамо: Каргбо дебютував у офіційному матчі за киян

Ліга чемпіонів — 16:59 450
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УЄФА ухвалив офіційний план завершення Ліги чемпіонів
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"Карпати хочемо врятувати": відвертий Роман Санжар – про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресуІнтерв’ю — 16:30 645
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Динамо впевнено обіграло Минай і вийшло у фінал Кубка України – дубль резервіста, жах форварда киянУкраїна — 15:52 3857
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Барселона і Мессі вирішили питання нового контракту – жорстка умова аргентинця залишитьсяІспанія — 14:53 1319
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Рекорди з трьома українцями та важливий крок до ЛЧ – як Угорщина реагує на друге поспіль чемпіонство РеброваСвіт — 14:40 2885