Минай – Динамо: Каргбо дебютував у офіційному матчі за киян

Нападник Динамо Ібрагім Каргбо вперше з'явився на полі в офіційному поєдинку за київський клуб.

Ібрагім Каргбо вийшов на поле під час кубкового поєдинку проти Миная.

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Зазначимо, що це лише перший офіційний поєдинок форварда у складі Динамо. Це стало можливим завдяки новому правилу ФІФА – футболіст тепер має змогу зіграти за три клуби протягом одного сезону.

Цікаво, що в цьому матчі сталось довгоочікуване повернення Йосіпа Піваріча – хорват востаннє виходив на поле ще у листопаді 2018 року проти Шахтаря.

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