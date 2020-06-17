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Минай – Динамо: Каргбо дебютував у офіційному матчі за киян

15:35 - Читать на русском
Минай – Динамо: Каргбо дебютував у офіційному матчі за киян
Ібрагім Каргбо / фото ФК Динамо

Нападник Динамо Ібрагім Каргбо вперше з'явився на полі в офіційному поєдинку за київський клуб.

 
Міккел Дуелунд 9’
Міккел Дуелунд 39’
9’ Міккел Дуелунд
39’ Міккел Дуелунд

Ібрагім Каргбо вийшов на поле під час кубкового поєдинку проти Миная.

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Зазначимо, що це лише перший офіційний поєдинок форварда у складі Динамо. Це стало можливим завдяки новому правилу ФІФА – футболіст тепер має змогу зіграти за три клуби протягом одного сезону.

Цікаво, що в цьому матчі сталось довгоочікуване повернення Йосіпа Піваріча – хорват востаннє виходив на поле ще у листопаді 2018 року проти Шахтаря.

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Теги
Кубок України Минай - Динамо Динамо Динамо Минай Минай Ібрагім Ібрагім Каргбо
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