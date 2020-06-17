Минай – Динамо: фанати вивісили плакат на підтримку поліцейського, причетного до вбивства Джорджа Флойда

Матч півфіналу Кубка України Минай – Динамо запам'ятався не лише феєричним виступом Міккела Дуелунда.

Вболівальники Миная вивісили банер на підтримку Дерека Шовена – поліцейського, який звинувачується у вбивстві Джорджа Флойда.

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На банері написаний хештег FreeDerekChauvin (свободу Дереку Шовену – прим. Футбол 24). Додамо, що матч має проводитись без вболівальників – вони зібрались навколо паркана, який оточує поле.

Нагадаємо, 25 травня Джорджа Флойда затримала поліція, а Дерек Шовен повалив підозрюваного на землю та притиснув шию коліном. В підсумку, постраждалого забрала швидка і він помер у лікарні. Наразі Шовену офіційно висунули обвинувачення у ненавмисному вбивстві.

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