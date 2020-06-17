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Минай – Динамо: Каргбо дебютировал в официальном матче за киевлян

15:38 - Читати українською
Минай – Динамо: Каргбо дебютировал в официальном матче за киевлян
Ибрагим Каргбо / фото ФК Динамо

Нападающий Динамо Ибрагим Каргбо впервые появился на поле в официальном поединке за киевский клуб.

 
Миккел Дуэлунд 9’
Миккел Дуэлунд 39’
9’ Миккел Дуэлунд
39’ Миккел Дуэлунд

Ибрагим Каргбо вышел на поле во время кубкового поединка против Миная.

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Отметим, что это лишь первый официальный поединок форварда в составе Динамо. Это стало возможным благодаря новому правилу ФИФА – футболист теперь имеет возможность сыграть за три клуба в течение одного сезона.

Интересно, что в этом матче произошло долгожданное возвращение на поле Йосипа Пиварича – хорват последний раз выходил на поле еще в ноябре 2018 года в матче против Шахтера.

Динамо уверенно обыграло Минай и вышло в финал Кубка Украины – Дуэлунд оформил дубль, Соль не забил пенальти

blog_ava
Минай – Динамо: анонс матча 1/2 финала Кубка Украины
08:00
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Теги
Кубок Украины Минай - Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Минай Минай Ибрагим Ибрагим Каргбо
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