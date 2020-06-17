Минай – Динамо: Каргбо дебютировал в официальном матче за киевлян

Нападающий Динамо Ибрагим Каргбо впервые появился на поле в официальном поединке за киевский клуб.

Ибрагим Каргбо вышел на поле во время кубкового поединка против Миная.

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Отметим, что это лишь первый официальный поединок форварда в составе Динамо. Это стало возможным благодаря новому правилу ФИФА – футболист теперь имеет возможность сыграть за три клуба в течение одного сезона.

Интересно, что в этом матче произошло долгожданное возвращение на поле Йосипа Пиварича – хорват последний раз выходил на поле еще в ноябре 2018 года в матче против Шахтера.

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