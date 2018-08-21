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Мілнер встановив рекорд АПЛ у матчі проти Крістал Пелас

10:52 255 Читать на русском
Мілнер встановив рекорд АПЛ у матчі проти Крістал Пелас
Джеймс Мілнер / фото: ФК Ліверпуль

Півзахисник Ліверпуля Джеймс Мілнер в гостьовому матчі 2-го туру англійської Прем'єр-ліги з Крістал Пелас став автором унікального досягнення.

Гравець "червоних" Джеймс Мілнер став першим футболістом в історії чемпіонату Англії, який забив вісім голів поспіль з пенальті, повідомляє офіційний твіттер АПЛ. Одинадцятиметровий удар у виконанні Мілнера в ворота Крістал Пелас став переможним для Ліверпуля.

Крістал Пелас – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Мілнер перейшов до Ліверпуля влітку 2015 року на правах вільного агента. До цього він захищав кольори Манчестер Сіті.

Ліверпуль за підсумками двох турів АПЛ посідає друге місце в турнірній таблиці, поступаючись Манчестер Сіті за різницею забитих і пропущених м'ячів.

Англія2 турСелхерст Парк (Лондон)

Крістал Пелас - Ліверпуль: Понеділок 20 серпня 2018

Крістал Пелас
Матч завершено
0 : 2
Ліверпуль
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Теги
Англія Джеймс Мілнер Джеймс Мілнер Ліверпуль Ліверпуль Крістал Пелас - Ліверпуль
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