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Ліверпуль на виїзді переміг Крістал Пелас

20 серпня 23:53 164 Читать на русском
Ліверпуль на виїзді переміг Крістал Пелас
Ліверпуль на виїзді переміг Крістал Пелас

Матч другого туру АПЛ між Крістал Пелас та Ліверпулем завершився перемогою мерсисайдців.

Ліверпуль контролював більшу частину гри – особливо перший тайм, в якому гості впевнено тримали м'яч та чинили тиск на ворота суперника. Втім, за кількістю гостроти команди були більш-менш рівними: так, на 23-й хвилині Салах небезпечно пробивав з лінії штрафного трохи вище воріт, а через дві хвилин Таунсенд з меж штрафного влучив у каркас воріт. Трохи вище нього пробивали Мане та Шлупп, однак відзначитися ніхто не міг аж до 45-ї хвилини, коли Сако сфолив у власному штрафному. Арбітр Майкл Олівер вказав на "позначку", а Джеймс Мілнер впевнено реалзізував 11-метровий – 0:1.

Другий тайм був ще більш напруженим, що й не дивно – Крістал Пелас повинен був відігруватись. Втім, вже на 49-й хвилині "орли" могли пропустити другий гол – на щастя для них, удар Салаха з меж штрафного пройшов повз штангу. Через п'ять хвилин м'яч ледь не влетів у ворота Ліверпуля після закидання Мілівоєвіча, однак Аліссон у прямому сенсі був на висоті – як і після класних ударів Заха на 56-й та 73-й хвилинах. У складі Ліверпуля особливо активним виглядав Робертсон, який виконав кілька загострюючих передач та мав шанс відзначитись з ударних позицій, однак Ендрю також не зміг збільшити кількість забитих голів у матчі. На 75-й же хвилині, здається, все було вирішено – Салах вискочив один на один з голкіпером, і Ван-Бісака не мав іншого варіанту, крім як бити ззаду по ногах, йдучи на червону картку.

До кінця матчу Ліверпуль свою перевагу в кількості футболістів та якості гри реалізував – це на 90+3 хвилині забив Садьйо Мане. Мерсисайдці довели важкий матч до виїзної перемоги, набравши шість очок та піднявшись на друге місце у турнірній таблиці. "Орли" залишились з трьома очками та опустилися на дев'яту позицію.

Чемпіонат Англії 2018/19, 2-й тур

Крістал Пелас – Ліверпуль – 0:2

Голи: Мілнер, 45 (пен), Мане, 90+3

Вилучення: Ван-Бісака, 75

Англія2 турСелхерст Парк (Лондон)

Крістал Пелас - Ліверпуль: Понеділок 20 серпня 2018

Крістал Пелас
Матч завершено
0 : 2
Ліверпуль
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