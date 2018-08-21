Ліверпуль на виїзді переміг Крістал Пелас

Матч другого туру АПЛ між Крістал Пелас та Ліверпулем завершився перемогою мерсисайдців.

Ліверпуль контролював більшу частину гри – особливо перший тайм, в якому гості впевнено тримали м'яч та чинили тиск на ворота суперника. Втім, за кількістю гостроти команди були більш-менш рівними: так, на 23-й хвилині Салах небезпечно пробивав з лінії штрафного трохи вище воріт, а через дві хвилин Таунсенд з меж штрафного влучив у каркас воріт. Трохи вище нього пробивали Мане та Шлупп, однак відзначитися ніхто не міг аж до 45-ї хвилини, коли Сако сфолив у власному штрафному. Арбітр Майкл Олівер вказав на "позначку", а Джеймс Мілнер впевнено реалзізував 11-метровий – 0:1.

Другий тайм був ще більш напруженим, що й не дивно – Крістал Пелас повинен був відігруватись. Втім, вже на 49-й хвилині "орли" могли пропустити другий гол – на щастя для них, удар Салаха з меж штрафного пройшов повз штангу. Через п'ять хвилин м'яч ледь не влетів у ворота Ліверпуля після закидання Мілівоєвіча, однак Аліссон у прямому сенсі був на висоті – як і після класних ударів Заха на 56-й та 73-й хвилинах. У складі Ліверпуля особливо активним виглядав Робертсон, який виконав кілька загострюючих передач та мав шанс відзначитись з ударних позицій, однак Ендрю також не зміг збільшити кількість забитих голів у матчі. На 75-й же хвилині, здається, все було вирішено – Салах вискочив один на один з голкіпером, і Ван-Бісака не мав іншого варіанту, крім як бити ззаду по ногах, йдучи на червону картку.

До кінця матчу Ліверпуль свою перевагу в кількості футболістів та якості гри реалізував – це на 90+3 хвилині забив Садьйо Мане. Мерсисайдці довели важкий матч до виїзної перемоги, набравши шість очок та піднявшись на друге місце у турнірній таблиці. "Орли" залишились з трьома очками та опустилися на дев'яту позицію.

Чемпіонат Англії 2018/19, 2-й тур

Крістал Пелас – Ліверпуль – 0:2

Голи: Мілнер, 45 (пен), Мане, 90+3

Вилучення: Ван-Бісака, 75