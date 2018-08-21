Милнер установил рекорд АПЛ в матче против Кристал Пэлас

Полузащитник Ливерпуля Джеймс Милнер в гостевом матче 2-го тура английской Премьер-лиги с Кристал Пэлас стал автором уникального достижения.

Игрок "красных" Джеймс Милнер стал первым футболистом в истории чемпионата Англии, который забил восемь голов подряд с пенальти, сообщает официальный твиттер АПЛ. Одиннадцатиметровый удар в исполнении Милнера в ворота Кристал Пэлас стал победным для Ливерпуля.

Кристал Пэлас – Ливерпуль – 0:2 – видео голов и обзор матча

Милнер перешел в Ливерпуль летом 2015 году на правах свободного агента. До этого он защищал цвета Манчестер Сити.

Ливерпуль по итогам двух туров АПЛ занимает второе место в турнирной таблице, уступая Манчестер Сити по разнице забитых и пропущенных мячей.