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Крістал Пелас – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

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Крістал Пелас – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Крістал Пелас – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

 Ліверпуль здобув переконливу перемогу над Крістал Пелас. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ліверпуль домінував з перших хвилин, проте відкрив рахунок лише наприкінці першого тайму – зароблений Салахом пенальті впевнено реалізував Мілнер.

Ліверпуль на виїзді переміг Крістал Пелас

У другій половині мерсисайдці продовжили тиск. На 75-й хвилині господарі залишились в меншості. У компенсований арбітром час Мане скористався чудовим пасом Салаха та поставив крапку у матчі.

Чемпіонат Англії 2018/19, 2-й тур

Крістал Пелас – Ліверпуль – 0:2

Голи: Мілнер, 45 (пен), Мане, 90+3

Вилучення: Ван-Бісака, 75

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія2 турСелхерст Парк (Лондон)

Крістал Пелас - Ліверпуль: Понеділок 20 серпня 2018

Крістал Пелас
Матч завершено
0 : 2
Ліверпуль
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Ліверпуль Ліверпуль Крістал Пелас Крістал Пелас Англія Відеоновини Крістал Пелас - Ліверпуль
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