Мілнер: Ми можемо лише перемагати і продовжувати чинити тиск на Манчестер Сіті

Півзахисник Ліверпуля Джеймс Мілнер прокоментував перемогу його команди над Кардіффом (2:0).

"Я впевнений в хлопцях і хочу, щоб у них все було добре, але завжди гірше, коли дивишся на гру з боку.

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Думаю, що ми контролювали більшу частину гри і повинні були зберігати терпіння. Легко бути нетерплячим і почати грати неправильно. Моє святкування гола? Всі продовжують говорити мені про старість.

Нам потрібно сконцентруватися на нашій грі. Все, що ми зараз можемо зробити – продовжувати чинити тиск, перемагаючи в матчах. Вони знають, що теж повинні бути ідеальними", – розповів Мілнер в коментарі ВВС.

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