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Мілінковіч-Савіч погодився перейти в ПСЖ – Лаціо отримає солідну компенсацію

24 червня 23:45 255 Читать на русском
Мілінковіч-Савіч погодився перейти в ПСЖ – Лаціо отримає солідну компенсацію
Сергєй Мілінковіч-Савіч / фото із соцмереж

Півзахисник Лаціо Сергєй Мілінковіч-Савіч невдовзі покине римський клуб.

Сербський хавбек погодився перейти у французький ПСЖ, повідомляє Blic. Зазначається, що Лаціо отримає 80 мільйонів євро.

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За інформацією видання, переговори щодо трансферу 24-річного виконавця між клубами перебувають в завершальній стадії. Контракт Мілінковіча-Савіча з ПСЖ вже узгоджений, але ще не підписаний. Деталі не уточнюються.

У переході зацікавлений спортивний директор парижан Леонардо, який давно є шанувальником таланту гравця.

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Нагадаємо, Мілінковіч-Савіч перейшов в Лаціо в 2015 році за 18 мільйонів євро. У 162 матчах у складі римлян він забив 31 гол.

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Теги
Лаціо Лаціо ПСЖ ПСЖ Франція Сергєй Мілінковіч-Савіч Сергєй Мілінковіч-Савіч
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