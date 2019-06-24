Мілінковіч-Савіч погодився перейти в ПСЖ – Лаціо отримає солідну компенсацію

Півзахисник Лаціо Сергєй Мілінковіч-Савіч невдовзі покине римський клуб.

Сербський хавбек погодився перейти у французький ПСЖ, повідомляє Blic. Зазначається, що Лаціо отримає 80 мільйонів євро.

Лаціо готовий відпустити Мілінковіча-Савіча

За інформацією видання, переговори щодо трансферу 24-річного виконавця між клубами перебувають в завершальній стадії. Контракт Мілінковіча-Савіча з ПСЖ вже узгоджений, але ще не підписаний. Деталі не уточнюються.

У переході зацікавлений спортивний директор парижан Леонардо, який давно є шанувальником таланту гравця.

ПСЖ запропонував МЮ обмін Неймара на Погба – неочікувана відповідь англійців

Нагадаємо, Мілінковіч-Савіч перейшов в Лаціо в 2015 році за 18 мільйонів євро. У 162 матчах у складі римлян він забив 31 гол.