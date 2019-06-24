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Милинкович-Савич согласился перейти в ПСЖ – Лацио получит солидную компенсацию

24 июня 23:45 21 Читати українською
Милинкович-Савич согласился перейти в ПСЖ – Лацио получит солидную компенсацию
Сергей Милинкович-Савич / фото из соцсетей

Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич вскоре покинет римский клуб.

Сербский хавбек согласился перейти во французский ПСЖ, сообщает Blic. Отмечается, что Лацио получит 80 миллионов евро.

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По информации издания, переговоры по трансферу 24-летнего исполнителя между клубами находятся в завершающей стадии. Контракт Милинковича-Савича с ПСЖ уже согласован, но еще не подписан. Детали не уточняются.

В переходе заинтересован спортивный директор парижан Леонардо, который давно является поклонником таланта игрока.

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Напомним, Милинкович-Савич перешел в Лацио в 2015 году по 18 млн евро. В 162 матчах в составе римлян он забил 31 гол.

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Теги
Лацио Лацио ПСЖ ПСЖ Франция Сергей Милинкович-Савич Сергей Милинкович-Савич
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