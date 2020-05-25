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Мілевський після поразки у фіналі Кубка Білорусі знайшов розраду в обіймах дівчини – форвард Динамо поділився фото

12:50 451 Читать на русском
Мілевський після поразки у фіналі Кубка Білорусі знайшов розраду в обіймах дівчини – форвард Динамо поділився фото
Артем Мілевський у фіналі Кубка Білорусі / Tut.by

Нападник брестського Динамо, схоже, недовго сумував після втраченої можливості виграти трофей.

Нагадаємо, Динамо Брест програло БАТЕ у фіналі Кубка Білорусі, пропустивши єдиний гол на останніх секундах екстра-тайму. 35-річний Мілевський вийшов у старті, але через травму змушений був залишити поле.

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Втім, програний трофей не надто зіпсував настрій колишньому форварду збірної України. Вочевидь, у цьому йому допомогла Валерія – дівчина Артема, яка склала йому компанію за вечерею. Відповідну світлину Мілевський виклав в Instagram.

До слова, Мілевський виграв у складі Динамо Брест 5 трофеїв. Його контракт розрахований до кінця поточного року.

БАТЕ – Динамо Брест: фінал Кубка Білорусі з голом на 121 хвилині, травма Мілевського та (не)останній шанс "Легенди №10"

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Теги
Українці за кордоном Світ Дівчата футболістів Білорусь Динамо Брест Динамо Брест Артем Мілевський Артем Мілевський
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