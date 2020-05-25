Мілевський після поразки у фіналі Кубка Білорусі знайшов розраду в обіймах дівчини – форвард Динамо поділився фото

Нападник брестського Динамо, схоже, недовго сумував після втраченої можливості виграти трофей.

Нагадаємо, Динамо Брест програло БАТЕ у фіналі Кубка Білорусі, пропустивши єдиний гол на останніх секундах екстра-тайму. 35-річний Мілевський вийшов у старті, але через травму змушений був залишити поле.

БАТЕ – Динамо Брест – 1:0 – відео гола та огляд фіналу Кубка Білорусі

Втім, програний трофей не надто зіпсував настрій колишньому форварду збірної України. Вочевидь, у цьому йому допомогла Валерія – дівчина Артема, яка склала йому компанію за вечерею. Відповідну світлину Мілевський виклав в Instagram.

До слова, Мілевський виграв у складі Динамо Брест 5 трофеїв. Його контракт розрахований до кінця поточного року.

БАТЕ – Динамо Брест: фінал Кубка Білорусі з голом на 121 хвилині, травма Мілевського та (не)останній шанс "Легенди №10"