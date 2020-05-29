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Милевский признан лучшим игроком Динамо Брест в апреле

18:16 15 Читати українською
Милевский признан лучшим игроком Динамо Брест в апреле
Артем Милевский / Фото из открытых источников

Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский, несмотря на свой возраст, продолжает демонстрировать отличные результаты.

Украинский форвард Артем Милевский стал лучшим среди футболистов брестского Динамо в апреле по версии болельщиков, сообщает официальная страница белорусского клуба в социальной сети Instagram.

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Наш легионер в течение прошлого месяца неоднократно становился лидером голосований в традиционной рубрике "Лучший игрок матча". Как следствие, именно ему и выпала честь вновь торжествовать по итогам месяца.

Напомним, Милевский перешел в Динамо Брест в января 2019 года из венгерской Кишварды в статусе свободного агента и помог своей команде впервые в истории стать чемпионом Беларуси. В текущем сезоне 35-летний нападающий провел в Высшей лиге 10 матчей, в которых забил 3 гола.

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Теги
Мир Динамо Брест Динамо Брест Артем Милевский Артем Милевский Украинцы за рубежом Легионерский хлеб
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