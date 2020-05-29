Милевский признан лучшим игроком Динамо Брест в апреле

Экс-нападающий сборной Украины Артем Милевский, несмотря на свой возраст, продолжает демонстрировать отличные результаты.

Украинский форвард Артем Милевский стал лучшим среди футболистов брестского Динамо в апреле по версии болельщиков, сообщает официальная страница белорусского клуба в социальной сети Instagram.

Милевский после поражения в финале Кубка Беларуси нашел утешение в объятиях девушки – форвард Динамо поделился фото

Наш легионер в течение прошлого месяца неоднократно становился лидером голосований в традиционной рубрике "Лучший игрок матча". Как следствие, именно ему и выпала честь вновь торжествовать по итогам месяца.

Напомним, Милевский перешел в Динамо Брест в января 2019 года из венгерской Кишварды в статусе свободного агента и помог своей команде впервые в истории стать чемпионом Беларуси. В текущем сезоне 35-летний нападающий провел в Высшей лиге 10 матчей, в которых забил 3 гола.

"Мілевський приходив на тренування першим": творець чемпіонів із Бреста – про купівлю Хачеріді і шок від збірної України