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Мілевський: У матчах Шахтар – Динамо вилучення були звичною справою

12:20 130 Читать на русском
Мілевський: У матчах Шахтар – Динамо вилучення були звичною справою
Артем Мілевський / Профутбол

Колишній нападник Динамо Артем Мілевський пригадав зустріч проти Шахтаря в 1/4 фіналу Кубка України десятирічної давності.

 

"Пропустили тоді безглуздий гол від Срни. Напевно, нам не вистачило гострих моментів і хорошої взаємодії. Що стосується вилучення Вукоєвича, то це завжди нормально. Червоні картки були як заслужені, так і ні. У той час для нашого протистояння це було звичною справою.

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Мені здається, що Шахтар сьогодні трохи сильніший. Але з мене такий собі прогнозист. Бажаю удачі "біло-синім", – зазначив Мілевський в коментарі Футбол News.

Нагадаємо, що матч Шахтар – Динамо відбудеться 7 квітня, початок гри – о 17:00.

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Теги
Динамо Динамо Кубок України Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Артем Мілевський Артем Мілевський
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