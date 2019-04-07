Мілевський: У матчах Шахтар – Динамо вилучення були звичною справою

Колишній нападник Динамо Артем Мілевський пригадав зустріч проти Шахтаря в 1/4 фіналу Кубка України десятирічної давності.

"Пропустили тоді безглуздий гол від Срни. Напевно, нам не вистачило гострих моментів і хорошої взаємодії. Що стосується вилучення Вукоєвича, то це завжди нормально. Червоні картки були як заслужені, так і ні. У той час для нашого протистояння це було звичною справою.

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Мені здається, що Шахтар сьогодні трохи сильніший. Але з мене такий собі прогнозист. Бажаю удачі "біло-синім", – зазначив Мілевський в коментарі Футбол News.

Нагадаємо, що матч Шахтар – Динамо відбудеться 7 квітня, початок гри – о 17:00.

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