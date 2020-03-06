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Мілевський та Алієв мали шанс опинитись у Валенсії, – екс-динамівець

16:24 1117 Читать на русском
Мілевський та Алієв мали шанс опинитись у Валенсії, – екс-динамівець
Артем Мілевський та Олександр Алієв / Фото з відкритих джерел

Колишній оборонець київського Динамо Олександр Яценко зізнався, що міг захищати кольори Валенсії.

"Через кілька років після молодіжного Євро-2006 один з агентів мені сказав, що відразу після континентальної першості була пропозиція від Валенсії. За 7 млн євро хотіли забрати мене, Алієва і Мілевського.

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Але Суркіс не продав. Можливо, наша кар'єра і футбольне життя було б іншим.

У 2005-2007 роках тільки почало з'являтися таке поняття – агенти. Раніше цього не було. Безпосередньо тренер спілкувався з футболістами. А тепер агенти, команда юристів, компанії, які вирішують питання футболістів", – сказав Яценко для Youtube-каналу Stargorod Sport.

Нагадаємо, у 2007-му Яценко покинув Динамо та перейшов у Чорноморець.

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