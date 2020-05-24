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Алієв звинуватив Сьоміна у поразці Динамо від Шахтаря у Кубку УЄФА

24 травня 23:40 296 Читать на русском
Алієв звинуватив Сьоміна у поразці Динамо від Шахтаря у Кубку УЄФА
Артем Мілевський і Олександр Алієв / Фото з відкритих джерел

Екс-півзахисник "біло-синіх" Олександр Алієв пригадав виступи Динамо у єврокубковому сезоні 2008/09.

"Шахтар завжди був у чемпіонській гонці, ми завжди ділили з ним медалі. У тому сезоні восени у нас було 15 очок переваги – Шахтар не створив нам жодних проблем у чемпіонаті.

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Що стосується півфіналу Кубка УЄФА, ти ми програли його у першому матчі. Резо Чохонелідзе привіз з Європи, з Мілана, чемпіонський менталітет. У нас була хороша команда і колектив. До Сьоміна я ставився, як до другого батька. Матч з Металістом у Харкові в 1/8 фіналу був дуже важким. А в Києві ми завжди грали дуже сильно. Ми тоді могли виграти не 1:0, а значно більше.

Півфінальний матч з Шахтарем в Києві? Вважаю, ми не вийшли в фінал через те, що помилився Сьомін, коли замінив Мілевського, а не Бангура. Думаю, якби ми виграли в Києві, то вийшли б у фінал. Було дуже прикро вилітати від Шахтаря, з огляду на те, що в чемпіонаті вони у тому сезоні навіть поруч з нами не валялися", – сказав Алієв у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, в останньому розіграші Кубка УЄФА сезону 2008/09 у півфіналі турніру Шахтар за сумою двох матчів здолав Динамо і вийшов до фіналу євротурніру, де переміг Вердер і вперше у своїй історії завоював євротрофей.

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